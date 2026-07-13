Senza controllo del territorio non può esistere sicurezza

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Negli ultimi giorni la cronaca di Napoli ha raccontato ancora una volta un intreccio di giovani, donne, vicoli e delitti. Episodi diversi che sembrano ricondurre tutti alla stessa domanda: perché in questa città l’illegalità continua a trovare tanto spazio nella vita quotidiana? È il segno di un modello di convivenza ad alta sregolazione, che rivela l’inefficacia di modalità di intervento adottate da diverse istituzioni. Nel vertice sulla sicurezza fatto a Napoli pochi giorni fa il ministro dell