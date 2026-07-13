Senza controllo del territorio non può esistere sicurezza

Va condivisa una visione chiara che non banalizza la complessità. La sicurezza è un bene pubblico complesso, ma senza un controllo preventivo continuo dello Stato non esiste politica sociale che possa sostituirlo
Negli ultimi giorni la cronaca di Napoli ha raccontato ancora una volta un intreccio di giovani, donne, vicoli e delitti. Episodi diversi che sembrano ricondurre tutti alla stessa domanda: perché in questa città l’illegalità continua a trovare tanto spazio nella vita quotidiana? È il segno di un modello di convivenza ad alta sregolazione, che rivela l’inefficacia di modalità di intervento adottate da diverse istituzioni. Nel vertice sulla sicurezza fatto a Napoli pochi giorni fa il ministro dell