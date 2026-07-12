Senza Messaggero, la rassegna della Camera è “monca”

L’editore romano e il fornitore del servizio di rassegna, Datastampa, non trovano un accordo sul pagamento dei contenuti. Gli articoli del Messaggero e del Mattino non sono più a disposizione dei deputati. La Camera è vittima della rottura

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Se ne sono accorti deputati, giornalisti e collaboratori parlamentari: da qualche settimana dalla rassegna della Camera sono scomparsi gli articoli pubblicati dai giornali del gruppo Caltagirone. Niente pezzi di Messaggero, Mattino, Gazzettino e Corriere adriatico. Il motivo, apprende Domani, è l’annosa questione sulla remunerazione del diritto d'autore tra il fornitore del servizio, Data stampa, e l'editore. Le parti non trovano un accordo. E la trattativa si è inasprita. Ma che c'entra la Came