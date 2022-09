A due settimane dall’appuntamento elettorale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato a Monza per il centenario dell’autodromo, facendosi fotografare con vip e assistendo al Gran premio di Formula uno. Accolto nel paddok dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, il Capo dello Stato ha ricevuto il benvenuto anche dal prefetto e dal questore di Monza, Patrizia Palmisani e Marco Odorisio. A cogliere la photo opportunity l’amministratore delegato del Cavallino John Elkann con il vice Piero Ferrari.

Il presidente Mattarella ha salutato i team manager di Red Bull, Mercedes e Ferrari, Christian Horner, Toto Wolff e Mattia Binotto, per poi recarsi al motorhome Ferrari. A cantare l'inno d'Italia, poco prima del via, Andrea Bocelli: «Sono sempre stato un patriota, non ci saranno particolari pressioni a cantare davanti al capo dello Stato», ha commentato il cantante.

Una delle immagini più pop è quella con Fedez e Chiara Ferragni, cantente e influencer hanno commentato pubblicando lo scatto in un post condiviso su Instagram: «È un onore».

Meloni e Salvini

Mentre circolano le foto di Mattarella al Gran premio, la cronaca quasi mondana si mescola a quella politica. In questi giorni è uscita sul Fatto Quotidiano la notizia di due incontri ad agosto tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica. Il Quirinale che ha smentito che ci siano stati confronti su temi post elettorali, ma mentre Meloni continua a proporsi come premier prima dell’esito del voto, il centrodestra va verso il 25 settembre in un clima poco coeso.

Proprio a Monza c’è stato un incontro tra Meloni e il segretario della Lega e alleato Matteo Salvini. L’ufficio stampa di Salvini ha fatto sapere che «si sono salutati affettuosamente, augurandosi buon lavoro in vista dei numerosi appuntamenti elettorali dei prossimi giorni».

Subito dopo però Salvini ha visto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella sua villa ad Arcore. Senza l’alleata Meloni. Berlusconi e Salvini «hanno fatto il punto della situazione in un clima come sempre molto affettuoso», hanno riferito. Il leader della Lega ha fatto tappa a Villa San Martino dopo essere stato al Gran Premio e prima di dirigersi a Varese per un comizio. Dopo questi scambi è ripartita per tutti la campagna elettorale.

