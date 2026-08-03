Sfida Salis-D’Alema, il lancio dei due libri prenotato da Fazio

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Sarà un ritorno dalle ferie con una novità editoriale per la sindaca di Genova, Silvia Salis. Nelle prossime settimane sarà infatti lanciato il suo libro, edito da Feltrinelli, che dovrebbe intitolarsi È già domani. Che sia un passo verso un impegno politico nazionale è tutto da capire. Ma è certo che Salis è già “prenotata” come grande lancio della nuova stagione di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio su Nove, che – come annunciato nelle scorse settimane – quest’anno raddoppia con due