Sfilata di ministri al 4 luglio trumpiano. La Russa: «Non siamo pesci in barile»

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Festa della Pace. La riconciliazione, o meglio il momento in cui le relazioni internazionali tra Roma e Washington si normalizzano, almeno in superficie, è quando Arianna Meloni, total black e zatteroni borchiati, varca la soglia di villa taverna. Tilman Fertitta, il padrone di casa, arrivato dritto dal suo yacht ormeggiato sul lido romano e felice reduce di un viaggio in piccoli paesi di cui loda l’accoglienza non esita a definirla la «rappresentante della prime Minister». Con buona pace di Ant