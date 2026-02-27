programmi sovrapponibili

Si scrive Sanremo ma si legge Atreju: tutti gli ospiti di FdI all’Ariston

27 febbraio 2026 • 20:35Aggiornato, 27 febbraio 2026 • 20:36

L’ultimo è il prof Schettini, alla kermesse con Mantovano nell’edizione di dicembre scorso. Poi anche Mogol, Osho, De Giorgi e Bocelli: partito e servizio pubblico si sovrappongono

Siamo in Liguria, eppure pare di trovarsi all’ombra di Castel Sant’Angelo. La ragione sta soprattutto negli ospiti che ha scelto di invitare al festival di Sanremo Carlo Conti, che pure ci ha tenuto a festeggiare la nascita della repubblica (anche se con la censura della testata de l’Unità) e ha lanciato uno strale a Paolo Petrecca citando ironicamente la sua telecronaca e tirando in ballo un immaginario “teatro Olimpico”, come lo stadio Olimpico con cui ha confuso – purtroppo davvero – l’ex dir

