Siccità a tempo, prorogato Ciciliano fino al 15 settembre

Il capo della protezione civile Ciciliano era in scadenza a fine mese, il governo se l’è cavata con una mini proroga di due mesi e mezzo. Nemmeno il tempo di far passare l’estate

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La siccità inizia a essere un tema caldo, in tutti i sensi, viste le temperature nettamente al di sopra delle medie del mese di giugno. Ma il governo di Giorgia Meloni conferma che la questione resta secondaria nei pensieri della destra: il commissario straordinario contro la scarsità idrica è stato soltanto prorogato di appena due mesi e mezzo. Il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano (arrivato dopo il passaggio di Nicola Dell’Acqua all’Arera), era in scadenza a fine giugno, il suo ma