Italia

La parità può attendere, in Sicilia il potere è una cosa da maschi

Mila Spicola
30 gennaio 2026 • 06:00

L’isola, insieme al Friuli-Venezia Giulia, non si è ancora adeguata alla normativa nazionale che impone regole chiare per garantire una rappresentanza di genere equilibrata negli organi di governo locale. Ma la norma, in discussione all’Assemblea regionale, è finita in un circolo vizioso di rinvii. Il motivo? Da secoli governano gli uomini. E non vogliono rinunciare a un potere che, da secoli, si riproduce uguale a sé stesso

Nelle stesse giornate in cui, a livello nazionale, si riapre il dibattito sul consenso e si torna a scendere in piazza contro una legge sulla violenza sessuale segnata da evidenti passi indietro, in Sicilia è in discussione la norma sul riequilibrio di genere nella rappresentanza politica. Un tema meno visibile, ma strutturalmente cruciale. Eccezione siciliana Tra le regioni italiane la Sicilia, insieme al Friuli-Venezia Giulia, non si è ancora adeguata alla normativa nazionale che impone rego

Per continuare a leggere questo articolo

Mila Spicola
Mila Spicola
Mila Spicola

Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.