Il mare di Sicilia, bis per Cordaro con Musumeci

Il ministro delle politiche per il Mare ha confermato nel suo staff l’ex assessore della sua giunta in Sicilia. L’accordo prevede il monitoraggio dell’attuazione del piano per il mare per 45mila euro

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Passano gli anni, ma la gratitudine resta. Il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha infatti rinnovato il contratto di consulenza come esperto a Toto Cordaro, ex assessore all’Ambiente nella sua giunta in regione Sicilia. Un fedelissimo dell’ex governatore siciliano, dunque, che ha costruito la sua carriera nelle varie formazioni centriste dell’isola, in ossequio alla formazione democristiana. Nelle scorse settimane a palazzo Chigi è stato ratificato il rinnovo del ruolo al fianc