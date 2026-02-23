razza poltrona

Sicilia tra carnevali e feste di paese: milioni di mance firmate Galvagno

Simone Olivelli
23 febbraio 2026 • 07:00

Il presidente dell’Ars, pupillo di La Russa, nel 2025 ha concesso 741 contributi tra comuni, associazioni, parrocchie e proloco. In totale quasi 2,2 milioni di euro

  • Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Nella Sicilia che si sgretola per pioggia e frane, non manca il diluvio di mancette alle organizzazioni amiche. A cominciare da quelli che il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno (da maggio a processo per corruzione, peculato e truffa) può gestire in libertà. Il pupillo di Ignazio La Russa, nel 2025 ha concesso 741 contributi tra comuni, associazioni, parrocchie e proloco. In totale quasi 2,2 milioni di euro, serviti a finanziare perlopiù carnevali in giro per l'isola, feste religiose, eventi s

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Olivelli
Simone Olivelli
Simone Olivelli

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.