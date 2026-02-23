Sicilia tra carnevali e feste di paese: milioni di mance firmate Galvagno

Il presidente dell’Ars, pupillo di La Russa, nel 2025 ha concesso 741 contributi tra comuni, associazioni, parrocchie e proloco. In totale quasi 2,2 milioni di euro

Nella Sicilia che si sgretola per pioggia e frane, non manca il diluvio di mancette alle organizzazioni amiche. A cominciare da quelli che il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno (da maggio a processo per corruzione, peculato e truffa) può gestire in libertà. Il pupillo di Ignazio La Russa, nel 2025 ha concesso 741 contributi tra comuni, associazioni, parrocchie e proloco. In totale quasi 2,2 milioni di euro, serviti a finanziare perlopiù carnevali in giro per l'isola, feste religiose, eventi s