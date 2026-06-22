Sicilia e gelati, i fondi di Galvagno alla “sua” Paternò

Un’associazione legata al presidente dell’Ars Galvagno organizza passeggiate per la città e offre gelati ai partecipanti. E nelle locandine campeggia il logo dell’Assemblea

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Nella Paternò di Ignazio La Russa e Gaetano Galvagno, le elezioni sono lontane. Dopo lo scioglimento per mafia, il comune è retto dai commissari. Ma la politica non si ferma. Un’associazione legata al presidente dell’Ars Galvagno organizza passeggiate per la città e offre gelati ai partecipanti. Nelle locandine c’è il logo dell’Assemblea. Galvagno ha finanziato le tre tappe con 3mila euro, attingendo dal tesoretto di qualche milione di cui dispone in prima persona come numero uno dell’Ars. Al pr