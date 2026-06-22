Italia

Sicilia e gelati, i fondi di Galvagno alla “sua” Paternò

Simone Olivelli
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22 giugno 2026 • 07:00

Un’associazione legata al presidente dell’Ars Galvagno organizza passeggiate per la città e offre gelati ai partecipanti. E nelle locandine campeggia il logo dell’Assemblea

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Nella Paternò di Ignazio La Russa e Gaetano Galvagno, le elezioni sono lontane. Dopo lo scioglimento per mafia, il comune è retto dai commissari. Ma la politica non si ferma. Un’associazione legata al presidente dell’Ars Galvagno organizza passeggiate per la città e offre gelati ai partecipanti. Nelle locandine c’è il logo dell’Assemblea. Galvagno ha finanziato le tre tappe con 3mila euro, attingendo dal tesoretto di qualche milione di cui dispone in prima persona come numero uno dell’Ars. Al pr

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Simone Olivelli
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Simone Olivelli

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.