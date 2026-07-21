Il sondaggio izi

«Reazione comprensibile». Perché gli italiani stanno con il giustiziere Roggero

Luca Sebastiani
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21 luglio 2026 • 07:00

Per il 62% la legittima difesa va ampliata. Ma solo il 9,2% pensa che durante il governo Meloni il Paese sia diventato davvero più sicuro 

Il caso Mario Roggero, il dibattito sulla legittima difesa e sulle grazie presidenziali, la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. L’attualità di questi giorni in Italia ha regalato uno specchio di come nei mesi a venire sarà sviluppata la campagna elettorale in vista del voto del prossimo anno. A farla da padrone sarà il tema della sicurezza, reale o percepita, dei cittadini italiani. Un cavallo di battaglia dell’esecutivo di Giorgia Meloni, che però, stando ai numeri,

Luca Sebastiani
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Luca Sebastiani

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.