«Reazione comprensibile». Perché gli italiani stanno con il giustiziere Roggero

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Il caso Mario Roggero, il dibattito sulla legittima difesa e sulle grazie presidenziali, la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. L’attualità di questi giorni in Italia ha regalato uno specchio di come nei mesi a venire sarà sviluppata la campagna elettorale in vista del voto del prossimo anno. A farla da padrone sarà il tema della sicurezza, reale o percepita, dei cittadini italiani. Un cavallo di battaglia dell’esecutivo di Giorgia Meloni, che però, stando ai numeri,