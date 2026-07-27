Passerella in Val di Susa e attacchi a Schlein. Sulla sicurezza la propaganda infinita di Meloni

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Dopo Bologna e il disegno di legge sull’imputabilità dei minori, gli scontri in val di Susa diventano un’altra occasione per Giorgia Meloni di attaccare sulla questione sicurezza. Scura in volto e in favore di telecamera, ha mostrato baracche date alle fiamme, vetri rotti, mezzi delle forze dell’ordine distrutti intorno ai cantieri dell’Alta velocità Torino-Lione di Chiomonte. Del resto i danni della guerriglia delle frange più volente del movimento No Tav sono stati ingenti e l’attacco è «il pe