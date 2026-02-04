Sicurezza e referendum, il campo largo è unito. E adesso il No ci crede

true false

«Questa riforma è sbagliata perché non migliora la giustizia per le cittadine e i cittadini. Serve al governo, perché il governo pensa che chi prende un voto in più alle elezioni non debba poi essere giudicato come invece accade a tutti i cittadini». La campagna di Elly Schlein per il No al referendum parte dalla sala consiliare del comune di Pescara. C’è un motivo per la scelta del luogo: lì, l’8 e il 9 marzo, tornano al voto 23 delle 170 sezioni cittadine, effetto di una sentenza del Consiglio