Sicurezza, l’appello di Meloni alla sinistra. Ma il suo problema è la Lega (e il Colle)

La premier provoca e propone una risoluzione comune all’opposizione. Poi nel decreto mette lo scudo penale per gli agenti. Salvini fa pressioni per la cauzione sui cortei e il fermo preventivo, a rischio di incostituzionalità e dell’altolà di Mattarella

Le violenze di Torino al corteo per Askatasuna, con le immagini di un poliziotto colpito a martellate, hanno provocato l’immediata reazione del governo. La stretta sulla sicurezza era già nell’aria con la bozza di disegno di legge del Viminale presentata qualche settimana fa. Il vertice di maggioranza di ieri ha provveduto ad accelerare il processo, mutando la natura del testo. La riunione a palazzo Chigi, convocata da Giorgia Meloni, è sembrata un consiglio di guerra: presenti i vice Antonio Ta