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RaiNews, Tg3 o estero: il giornalista lancia la battaglia giudiziaria

Lisa Di Giuseppe
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28 agosto 2026 • 21:11Aggiornato, 28 agosto 2026 • 21:15

I destini che sono stati prospettati al caporedattore – la nomina a vicedirettore è ad personam, e andrebbe chiesta nuovamente dal direttore competente – sono quelli di cui si discute da giorni. Ma, nonostante sia il tg sia la all news siano redazioni che Ranucci conosce bene e dove ha lavorato a lungo sembra improbabile, giunti a questo punto, che il giornalista accetti

«La battaglia più importante della mia vita», l’ha chiamata lui. Intende quella per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci ha promesso di battersi «per i miei figli e per i vostri» tornando a denunciare la campagna dei giornali di proprietà del senatore leghista Antonio Angelucci e «il fuoco amico della Rai» contro di lui. Il riferimento è a Filorosso di Antonino Monteleone, unico programma dell’approfondimento attualmente in onda, ma anche al Tg1, che dedica alla vicenda una copertura quotidian

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth