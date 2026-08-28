RaiNews, Tg3 o estero: il giornalista lancia la battaglia giudiziaria

I destini che sono stati prospettati al caporedattore – la nomina a vicedirettore è ad personam, e andrebbe chiesta nuovamente dal direttore competente – sono quelli di cui si discute da giorni. Ma, nonostante sia il tg sia la all news siano redazioni che Ranucci conosce bene e dove ha lavorato a lungo sembra improbabile, giunti a questo punto, che il giornalista accetti