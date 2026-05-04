Silvestro vuole tornare in commissione antimafia e togliere la scorta al giornalista

Il senatore di Forza Italia punta a ritornare nella “sua” commissione, ora che le accuse nei suoi confronti sono finite in prescrizione. Ma la capogruppo Craxi nicchia. Anche perché Silvestro se l’è presa con un cronista antimafia

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Un ritorno in commissione Antimafia, in grande stile. Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, sogna il ritorno nell’ultimo scorcio di legislatura. Eletto a Palazzo Madama, il parlamentare di FI ha lasciato l’organismo alla fine del 2023, ufficialmente per occuparsi della presidenza della bicamerale sugli affari regionali. Ma di mezzo c’era anche un processo per tentata concussione. Ora che per questa accusa è arrivata la prescrizione, Silvestro, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe