Silvio Berlusconi è stato dimesso dal reparto cardiotoracico dell'ospedale del Principato di Monaco, dove era ricoverato da lunedì per alcuni controlli a causa di «un problema cardiaco», come raccontato ieri all’Ansa dal suo medico personale, Alberto Zangrillo. Il leader di Forza Italia è tornato a casa di sua figlia Marina, a Valbonne, in Provenza.

Ieri, nonostante il ricovero, Berlusconi ha partecipato da remoto al vertice convocato dal centrodestra con i gruppi parlamentari della Camera in seguito alla crisi di governo. «Silvio Berlusconi mi pare che stava assolutamente sulla stessa lunghezza d’onda, stava bene, sono stata contenta di sentirlo bene come speravo, e abbiamo condiviso le cose che vi ho detto stasera», ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Il ricovero di Berlusconi ha provocato, inoltre, il rinvio all’8 aprile della sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter, che vede imputati l'ex presidente del Consiglio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari e Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Ieri era atteso il pronunciamento del giudice del tribunale di Siena dopo le eventuali repliche del pubblico ministero. Ma dal momento che il leader di Forza Italia si trovava ricoverato nel principato di Monaco, la difesa ha chiesto e ottenuto di poter rinviare la sentenza dal momento che l'ex premier ha manifestato la volontà di presentarsi in aula per rilasciare dichiarazioni spontanee.

© Riproduzione riservata