Dopo l’aula, uniti sulla legge elettorale: i progressisti si appellano al «fronte del No»

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Lo scontro in aula è ruvido, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, come sempre. Alla Camera Giuseppe Conte definisce Giorgia Meloni «la regina delle tasse», «lady Tax» Matteo Renzi al Senato. Ma stavolta, più delle precedenti, il clima da vigilia del voto si sente forte e chiaro, da una parte e dall’altra. Il presidente M5s attacca: quelli della destra sono stati «quattro anni di governo con zero riforme», con «un calo della produzione industriale», «l’Italia ritornata fanalin