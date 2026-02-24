meloni tira dritto per “anticipare” il referendum

Dalle soglie al premio ai paletti della Consulta: slalom legge elettorale

Giulia Merlo
24 febbraio 2026 • 07:00

Il disegno di legge in parlamento entro la prossima settimana. Matteralla vigila. Il perimetro è quello della sentenza del 2017

Tra questa settimana e al massimo l’inizio della prossima – in un mese caldissimo con il referendum della giustizia del 22 e 23 marzo – il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia è pronto a fare la sua mossa in vista delle prossime politiche. Fonti parlamentari d’area assicurano che il testo della nuova legge elettorale è sostanzialmente pronto per essere presentato, forse già domani. Scelta a sorpresa: si tratterà di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che verrà presentato in entr

