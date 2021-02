Slitta ancora la chiusura del tavolo alla Camera per costruire il nuovo patto di governo, fissata adesso alle 18. Niente è deciso. L’ipotesi è quella di rimettere insieme la vecchia maggioranza: M5s, Pd, Iv, LeU, Europeisti e le parti dei gruppi misti che ci stanno. Quando il presidente della Repubblica ha concluso le consultazioni venerdì scorso ha dato al presidente della camera Roberto Fico il mandato esplorativo per verificare che la strada sia realmente praticabile, ma a quattro giorni di distanza la situazione è in stallo: Matteo Renzi continua a volere la testa del presidente del consiglio Giuseppe Conte portando avanti la battaglia per il Mes e la prescrizione. Se questa sia una strategia per ottenere ministeri di peso o se sarà il punto che porterà a naufragare la trattativa, fanno sapere fonti parlamentari, è ancora presto per dirlo. La conclusione dei lavori coordinati dal presidente della Camera è già slittata due volte, ma ancora non è stata chiesta alcuna proroga al presidente Mattarella, che aveva fissato a oggi il limite per la conclusione di un nuovo patto. Fino a questa mattina l’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto ha ripetuto ancora che Italia viva vede un «50 per cento» di probabilità che si vada verso un governo istituzionale.

