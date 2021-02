Niente nomi, niente documenti, è ripreso oggi il tavolo di Montecitorio: un esercizio di forze che dovrebbe vedere oggi il suo esito. Il termine era stato fissato alle 13, poi alle 15, anche se ancora non è chiaro che tipo di accordo potrà venire fuori. Allo stato attuale, fanno sapere da Montecitorio, il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico esplorativo per sondare la maggioranza, non ha chiesto proroghe.

Il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci ha detto all’ingresso che ieri è stata «una giornata complicata, un confronto serrato su tante questioni però mi sembra di non aver trovato quanto poi ho letto sui giornali, cioè grandi litigi e grandi scontri. In realtà mi sembra che ci sia uno spirito costruttivo, vediamo come va a finire».

Oltre ai temi, si è cominciato a discutere di nomi di possibili ministri, mentre ancora il sì di Italia viva sulla conferma di Giuseppe Conte non è arrivato. Tutte questioni che però si starebbero affrontando fuori dalle mura di Montecitorio. Il senatore dem ha raccontato infatti che al maxi tavolo di maggioranza convocato da Fico non si è discusso di nomi: «Non ci è stato chiesto, stiamo lavorando sui contenuti». Le posizioni sono differenziate: «Certamente ci sono posizioni differenziate, sulla giustizia come sul Mes, però un conto è che le posizioni di partenza siano differenziate, un conto è che sia impossibile trovare un accordo. Io sono tra quelli che pensa sia possibile trovare un accordo», ha spiegato Marcucci.

Intanto continua la question “Mes e Meb”. Italia viva continua a spingere per l’utilizzo del Mes sanitario, ma più di un restroscena la vede anche protagonista di un braccio di ferro per vedere entrare nell’esecutivo Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. Lei stessa, citando un suo tweet di 20 giorni fa smentisce: «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi».

Questione di tempo

«Ovviamente spetta al presidente Fico decidere, ma io non credo che ulteriore tempo possa essere utile» ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, che sta prendendo parte ai lavori. «Se alla fine di questa mattina le posizioni si saranno riavvicinate, avremo già fatto un servizio al paese». Per Federico Fornaro (LeU) se non si arriva a una sintesi entro tempi brevi si avvicinano le urne: «Se nella giornata di oggi non si mette in condizione il presidente Fico di andare al Quirinale a riferire che ci sono le condizioni per andare avanti a costituire un governo fondato sulla maggioranza che sosteneva Conte, le elezioni anticipate si avvicinerebbero a grande velocità».

La mattinata si è aperta con un piccolo slittamento: «Abbiamo chiesto al presidente Fico di prorogare fino alle 15 i lavori al tavolo, invece che interrompere alle 13. Adesso ci sono da trattare temi come scuola e università» ha detto la capogruppo al Senato per Liberi e Uguali, Loredana De Petris

