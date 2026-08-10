Il generale vince la Hate Parade

Social sovranisti: Vannacci surclassa l’ex amico Salvini

Mila Fiordalisi
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10 agosto 2026 • 07:00Aggiornato, 11 agosto 2026 • 16:18

I numeri social confermano che Vannacci continua a erodere la base di Salvini. Su Instagram c’è stato il sorpasso del fondatore di Futuro nazionale sul leader della Lega

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Roberto Vannacci, tra un video e l’altro in stile antica Roma, sta “sbranando” Matteo Salvini sui social. Basta analizzare i numeri di luglio, firmati Arcadia/Liberi Network per Italpress: il fondatore di Futuro nazionale imbarca 216mila nuovi seguaci mentre il leader leghista si trascina con un +16mila. Il colpo di grazia arriva su Instagram: oltre 3 milioni di like per il generale contro i 2,3 di Salvini, che scende al terzo posto (in testa resta Giorgia Meloni). Il vicepremier conserva il p

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.