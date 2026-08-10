Social sovranisti: Vannacci surclassa l’ex amico Salvini

I numeri social confermano che Vannacci continua a erodere la base di Salvini. Su Instagram c’è stato il sorpasso del fondatore di Futuro nazionale sul leader della Lega
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Roberto Vannacci, tra un video e l’altro in stile antica Roma, sta “sbranando” Matteo Salvini sui social. Basta analizzare i numeri di luglio, firmati Arcadia/Liberi Network per Italpress: il fondatore di Futuro nazionale imbarca 216mila nuovi seguaci mentre il leader leghista si trascina con un +16mila. Il colpo di grazia arriva su Instagram: oltre 3 milioni di like per il generale contro i 2,3 di Salvini, che scende al terzo posto (in testa resta Giorgia Meloni). Il vicepremier conserva il p