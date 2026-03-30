Innocenzi Botti e il canone a Bluewaters da 290mila euro l’anno

Società a Dubai e affitti d’oro. Ecco Botti, l’amico di Crosetto

Edoardo Anziano e Stefano Vergine
30 marzo 2026 • 07:00

Il ministro della Difesa avrebbe visto l’imprenditore mentre era negli Emirati allo scoppio della guerra. Che lì ha registrato la sua Gain Consulting Dmcc e dove ha affittato un appartamento da 200 mq

Guido Crosetto e Giancarlo Innocenzi Botti sono entrati in Parlamento insieme. Era il 2001, secondo governo Berlusconi. Entrambi furono eletti deputati con Forza Italia. Uno proveniente dalla provincia di Cuneo, l’altro da Verona. Dopo un quarto di secolo, i due camminano su strade diverse. Uno fa il politico, anzi il ministro della Difesa. L’altro è stato sottosegretario per le Comunicazioni, commissario dell’Agcom, presidente di Invitalia e poi, dal 2015, ha deciso di uscire dal settore pubbli

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Edoardo Anziano e Stefano Vergine
Edoardo Anziano e Stefano Vergine
Edoardo Anziano e Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.