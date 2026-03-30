Società a Dubai e affitti d’oro. Ecco Botti, l’amico di Crosetto

Il ministro della Difesa avrebbe visto l’imprenditore mentre era negli Emirati allo scoppio della guerra. Che lì ha registrato la sua Gain Consulting Dmcc e dove ha affittato un appartamento da 200 mq

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Guido Crosetto e Giancarlo Innocenzi Botti sono entrati in Parlamento insieme. Era il 2001, secondo governo Berlusconi. Entrambi furono eletti deputati con Forza Italia. Uno proveniente dalla provincia di Cuneo, l’altro da Verona. Dopo un quarto di secolo, i due camminano su strade diverse. Uno fa il politico, anzi il ministro della Difesa. L’altro è stato sottosegretario per le Comunicazioni, commissario dell’Agcom, presidente di Invitalia e poi, dal 2015, ha deciso di uscire dal settore pubbli