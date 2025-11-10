Soldi e potere: agricoltura formato Lollo

Moltiplicazione di poteri e di risorse agli enti agricoli. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha messo a punto l’ennesimo provvedimento che allarga il perimetro degli organismi che operano nel settore

true false

Moltiplicazione di poteri e di risorse agli enti agricoli. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha messo a punto l’ennesimo provvedimento che allarga il perimetro degli organismi che operano nel settore. A cominciare dall’Agea, l’agenzia che è la cassaforte del settore, affidata a Fabio Vitale, suo fedelissimo che somma la poltrona nel consiglio di amministrazione dell’Inps. Nel disegno di legge “misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, già esaminato dal cons