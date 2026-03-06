Sondaggi in calo, panico a palazzo Chigi: Meloni torna sul “bosco” per il Sì

La presidente comunica sui social che anticipa all’11 marzo, dal 18, la sua presenza alle Camere. Boccia (Pd): «Per evitare che un dibattito sulla guerra si svolga a pochi giorni dal voto». A destra ansia da bocciatura. Tajani teme brogli, la Lega giura di «profondere» impegno nella campagna. A Roma i maratoneti del No, con Gualtieri e Bachelet

ROMA – «Senza parole». Giorgia Meloni torna ad attaccare dai social la magistratura per l’ultimo provvedimento sul caso della «famiglia nel bosco»: il tribunale dei minorenni di L’Aquila ha deciso di affidare ai servizi sociali i tre bambini, una decisione «dal chiaro tenore ideologico». Lo sprint della premier contro i magistrati, per tirare la volata al Sì, riparte dunque da dove era iniziato. E cioè dall’uso di un doloroso caso di cronaca. Per palazzo Chigi l’ultimo sondaggio che dà il No v