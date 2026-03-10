Spaventati da Trump e sfiduciati, gli elettori di Fratelli d’Italia delusi da Meloni

La premier si ritrova a navigare a vista spaventata dal fatto che chi la sostiene, dopo tre anni e mezzo, vorrebbe cambiasse posizione su tutto: dal rapporto con il presidente Usa e Israele, alla guerra Ucraina. Inoltre assegna la sufficienza alle politiche su immigrazione, difesa dei salari, sanità e sicurezza, ma quattro elettori su dieci le bocciano

Da Io-sono-Giorgia a Giorgia-Boh. Con il suo «non condivido e non condanno, non ho elementi» sull’operazione bellica Usa-Israele in Iran, dopo giorni di silenzio, Giorgia Meloni ha compiuto un esercizio di equilibrismo che descrive il difficile momento della premier: dal Sì a Donald Trump al Nì. Nelle ultime apparizioni è apparsa ansiogena come sempre e indecisa come mai. Assertiva sulla famiglia nel bosco, fluviale sul referendum, tentennante su quello che più interessa agli italiani: il caro-b