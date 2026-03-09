Sorelle d’Italia, FdI colonizza l’evento sul voto alle donne

Alla celebrazione del primo voto femminile, a Roma, predominio di relatori del partito di Meloni. La cosa non è passata inosservata, nemmeno tra gli alleati
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Era la celebrazione degli 80 anni del voto alle donne, ma sembrava una festa di “Sorelle d’Italia” con sfilata di esponenti del partito di Giorgia Meloni. La cosa non è passata inosservata tra gli alleati, che non l’hanno presa bene. Riavvolgiamo il nastro. L’occasione era l’appuntamento, organizzato martedì 3 marzo, all’Accademia della scherma, a Roma. L’oggetto era la celebrazione (anticipata) della giornata nazionale delle donne, parlando del primo voto alle donne (per il referendum su Repu