Sotto osservazione: Vannacci “rivede” il libro di Alemanno

L’ex sindaco di Roma Alemanno deve consegnare a breve l’ultima versione del suo nuovo libro, che però è supervisionato da Roberto Vannacci che non vuole contenuti poco adatti al suo partito
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il tempo stringe e Gianni Alemanno deve consegnare il suo nuovo libro, Il cuore e la tempesta (Foglio edizioni), in uscita il 24 novembre. La scadenza fissata dall’editore è il 20 settembre, mancano pochi giorni. L’ex sindaco di Roma ripercorre le varie tappe politiche fino all’esperienza in carcere per la condanna nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo. Un «racconto diretto di chi è stato ministro, sindaco di Roma e detenuto», si legge nella presentazione. Ma, secondo quanto risulta a Doma