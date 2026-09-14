Sotto osservazione: Vannacci “rivede” il libro di Alemanno

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Il tempo stringe e Gianni Alemanno deve consegnare il suo nuovo libro, Il cuore e la tempesta (Foglio edizioni), in uscita il 24 novembre. La scadenza fissata dall’editore è il 20 settembre, mancano pochi giorni. L’ex sindaco di Roma ripercorre le varie tappe politiche fino all’esperienza in carcere per la condanna nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo. Un «racconto diretto di chi è stato ministro, sindaco di Roma e detenuto», si legge nella presentazione. Ma, secondo quanto risulta a Doma