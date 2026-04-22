IL consiglio dei ministri ha nominato i nuovi membri dell’esecutivo. Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo sempre di FdI, alla Cultura. La leghista Mara Bizzotto al ministero dell’Industria e Made in Italy e Massimo Dell'Utri (Noi Moderati) alla Farnesina

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Infine la squadra di governo si è ricomposta: il consiglio dei ministri ha nominato cinque nuovi vicesegretari. L’attuale presidente della commissione Affari costituzionali al Senato, Alberto Balboni di FdI sostituirà Andrea Delmastro come sottosegretario alla Giustizia; Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo sempre di FdI, è stato promosso come sottosegretario alla Cultura. L’ex capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli andrà ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto sostituirà il collega leghista Massimo Bitonci al ministero dell’Industria e Made in Italy e Massimo Dell'Utri (Noi Moderati) andrà al ministero degli Esteri.

Si ricompatta così la compagine di governo, con rispetto degli equilibri interni alla maggioranza.

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