l’intervista

Spadafora: «Caro Onorato, no a personalismi e fughe in avanti»

Daniela Preziosi
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01 luglio 2026 • 06:00

L’ex ministro: «Renzi si dice disponibile a creare un progetto inclusivo. La via è una costituente. Con i leader costruiti nei salotti, e non nel paese reale, vincerà Vannacci»

Ormai è chiaro: la “quarta gamba” del centrosinistra non nasce perché i suoi protagonisti diffidano gli uni degli altri. Non riescono a sedersi intorno a un tavolo. Per questo alla foto di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, scattata la scorsa settimana in un’osteria romana, mancano loro: i centristi, o civici, o moderati, o riformisti. Insomma loro. Italia viva di Matteo Renzi è l’unica formazione che, a ora, potrà presentarsi alla competizione senza raccogliere le firme. Fra le altre formazi

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.