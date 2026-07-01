Spadafora: «Caro Onorato, no a personalismi e fughe in avanti»

L’ex ministro: «Renzi si dice disponibile a creare un progetto inclusivo. La via è una costituente. Con i leader costruiti nei salotti, e non nel paese reale, vincerà Vannacci»

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Ormai è chiaro: la “quarta gamba” del centrosinistra non nasce perché i suoi protagonisti diffidano gli uni degli altri. Non riescono a sedersi intorno a un tavolo. Per questo alla foto di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, scattata la scorsa settimana in un’osteria romana, mancano loro: i centristi, o civici, o moderati, o riformisti. Insomma loro. Italia viva di Matteo Renzi è l’unica formazione che, a ora, potrà presentarsi alla competizione senza raccogliere le firme. Fra le altre formazi