La destra con la finanza, l’impegno tardivo e la chiesa: lezioni politiche dallo Spin Time

Il caso dell’immobile occupato a Roma dimostra che la convivenza è possibile, la Babele non è l’incrocio dei popoli, ma l’arroganza dei potenti. Quel crocifisso spezzato nel palazzo indica che Dio è morto anche lì, ma Dio è risorto. È una sconfitta, ma lo Spin Time non è finito
Lo hanno ritrovato dentro il palazzo, dopo lo sgombero. Un piccolo crocifisso spezzato. Un segno di quanto sta avvenendo in una via di Roma che si chiama Santa Croce in Gerusalemme, nell’edificio noto come Spin Time. Sono giornate di passione per gli inquilini del grande palazzo occupato. Trasferiti lontano: nel quartiere di Rebibbia, a Castel Fusano. O ancora nelle tende, in attesa dal 29 luglio, quando un allarme incendio provocò l’ingresso dei vigili del fuoco e il sequestro dell’autorità giu