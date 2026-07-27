Spot Urso-Aci, pochi soldi alle auto green per famiglie povere

L’iniziativa del Mimit di Urso e dell’Aci di La Russa jr. è un pannicello caldo nel mare di 10 milioni di auto obsolete
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
L’ennesima propaganda del Mimit si chiama “noleggio sociale”, ideato per favorire la mobilità delle famiglie con redditi bassi. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, l’hanno descritta come una svolta green. L’Aci riceverà 50 milioni di euro per acquistare veicoli dal costo massimo di 14.800 euro l'uno per un totale di 3mila veicoli: una goccia nel mare su un parco di 10 milioni di vetture obso