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Spot Urso-Aci, pochi soldi alle auto green per famiglie povere

Mila Fiordalisi
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27 luglio 2026 • 07:00

L’iniziativa del Mimit di Urso e dell’Aci di La Russa jr. è un pannicello caldo nel mare di 10 milioni di auto obsolete

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

L’ennesima propaganda del Mimit si chiama “noleggio sociale”, ideato per favorire la mobilità delle famiglie con redditi bassi. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, l’hanno descritta come una svolta green. L’Aci riceverà 50 milioni di euro per acquistare veicoli dal costo massimo di 14.800 euro l'uno per un totale di 3mila veicoli: una goccia nel mare su un parco di 10 milioni di vetture obso

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.