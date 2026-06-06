Sterilizzare Vannacci, da alleato o nemico lui vince comunque

true false

L’impressione è che il suo nome sia sulla bocca di tutti nel centrodestra. E lui ne è più che compiaciuto. Sarà merito della sua convention tra i marmi del Ventennio all’Eur, sarà perché la transumanza di parlamentari e consiglieri regionali verso Futuro nazionale si è intensificata con l’avvicinarsi delle urne, ma questo è certamente un momento d’oro per Roberto Vannacci. Il già generale oggi eurodeputato – già leghista e oggi leader autonomo – si gode l’attenzione e fa quel che la strategia mi