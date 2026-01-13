Tensione in mimetica

Sicurezza, la destra ora litiga: la Lega va alla guerra sui militari nelle città

Stefano Iannaccone
13 gennaio 2026 • 07:00

Il partito di Salvini vuole un voto alla Camera sull’impiego di soldati per la sicurezza delle città. Alta tensione prima del Consiglio dei ministri: slitta il decreto sui commissari straordinari

Dalle parole si passa ai voti. Con la fermata intermedia dello scontro poco prima del Consiglio dei ministri. La tensione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha infatti portato allo slittamento della nomina del “super commissario” per le opere incompiute, Claudio Andrea Gemme, attuale amministratore delegato di Anas. L’intenzione del vicepremier leghista è andata a sbattere contro le perplessità degli alleati, Fratelli d’Italia in testa, che non ha gradito il tentativo di accentramento. Così è f

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.