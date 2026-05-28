Strage di piazza della Loggia, anche gli ombrelli possono raccontare silenzi e depistaggi

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Tre ombrelli strappati, lacerati, in realtà sono brandelli di ombrelli. Uno è stato giallo fino alle 10 e 12 del 28 maggio del 1974 – 52 anni fa, oggi – uno rosso, uno nero. Pioveva quella mattina a Brescia, tutti i manifestanti a piazza della Loggia avevano l’ombrello, gli altri sono andati a ripararsi sotto gli archi, ed è stato fatale. In un’altra teca c’è un pezzo di ferro squagliato, ritorto, un metallico urlo di Munch, è quel che resta di un piantino, l’asta del cestino dei rifiuti in cui