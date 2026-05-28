Strage di piazza della Loggia, anche gli ombrelli possono raccontare silenzi e depistaggi

A Brescia, alla Casa della Memoria saranno esposti gli oggetti custoditi nel caveau del Tribunale sequestrati il giorno della strage. Oggi in piazza la commemorazione
Tre ombrelli strappati, lacerati, in realtà sono brandelli di ombrelli. Uno è stato giallo fino alle 10 e 12 del 28 maggio del 1974 – 52 anni fa, oggi – uno rosso, uno nero. Pioveva quella mattina a Brescia, tutti i manifestanti a piazza della Loggia avevano l’ombrello, gli altri sono andati a ripararsi sotto gli archi, ed è stato fatale. In un’altra teca c’è un pezzo di ferro squagliato, ritorto, un metallico urlo di Munch, è quel che resta di un piantino, l’asta del cestino dei rifiuti in cui