La rabbia degli studenti bloccati a Gaza: «Imparare l’italiano? Ho a malapena una tenda»

Burocrazia folle: parlano i vincitori di borse di studio negli atenei italiani bloccati a Gaza per mancanza del requisito della lingua. «Non abbiamo internet stabile o elettricità, come facciamo a studiare? Così è impossibile aspettare ancora un futuro incerto»

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«A volte la parte più difficile del sopravvivere a una guerra non è fuggire, ma aspettare per sette mesi l’occasione che ti era già stata promessa». Sono le parole di Ahmed Hassan, nome di fantasia, uno degli studenti palestinesi ancora fermi a Gaza nonostante vincitore della borsa studio per l’anno accademico 2025/2026. La sua partenza è bloccata perché manca un requisito: la conoscenza della lingua italiana, come già raccontato da Domani. Lo studente, 21 anni, è stato ammesso in uno degli aten