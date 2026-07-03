verso il vertice di ankara

Meloni aspetta Trump al summit della Nato. Obiettivo: distensione

Giulia Merlo
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03 luglio 2026 • 21:05Aggiornato, 03 luglio 2026 • 21:05

I timori di Palazzo Chigi in vista del primo faccia a faccia dopo gli screzi del G7. La premier sente Erdogan e porta in dote l’aumento della spesa militare  

C’è una linea sottile ma ben visibile che collega la serata del 2 luglio a villa Taverna a Roma e l’appuntamento con il vertice Nato in Turchia del 7 e 8 luglio. Dalla serata a base di hamburger, fuochi d’artificio e bandierine a stelle e strisce, infatti, è passato uno dei tanti canali di distensione nella relazione tra Washington e Roma: una strategia precisa, messa a punto da palazzo Chigi – che per l’occasione ha inviato i ministri e la sorella Arianna – e benedetta dall’ambasciatore america

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.