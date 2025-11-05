Superare la frattura centro-periferia, solo così si può battere la destra

Nel mare d’incertezza della competizione politica contemporanea emergono due costanti: la crescente polarizzazione ideologica e la cesura fra voto urbano e periferico. C’è una linea di frattura interno/esterno rispetto alle dinamiche della globalizzazione. Il centrosinistra italiano si è posizionato sul versante “interno” della linea di frattura. Questa collocazione consente di essere competitivi nelle grandi città, molto meno nei comuni di piccola e media dimensione, dove vive la maggior parte dei nostri concittadini
In molte democrazie crescono i consensi di formazioni radicali accomunate da una forte critica alle classi dirigenti. E regolarmente, il giorno dopo le elezioni fioccano i commenti all’insegna dello stupore: com’è stato possibile? Per evitare di sorprenderci a ogni tornata elettorale, abituiamoci a pensare che la linea di conflitto contro le classi dirigenti appartenga a una più vasta costellazione di conflitti che caratterizzano lo scenario politico contemporaneo. Che scaturisca da dinamiche tu