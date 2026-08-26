Tagli agli asili nido. Schlein: «Da Meloni solo retorica»

Dopo l’articolo di Domani la leader del Pd va all’attacco della presidente del Consiglio e del governo: «Ogni giorno riescono a stupirci in negativo e oggi è la volta dei servizi per l’infanzia. Da loro solo retorica vuota»

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«Dimezzare i fondi dove già mancano gli asili: ogni giorno questo governo riesce a stupirci in negativo e oggi è la volta dei servizi per l’infanzia». La segretaria del Pd Elly Schlein cerca con cura le parole per commentare il Piano 2026-2030 del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara sul cosiddetto 0-6, ovvero la scuola per l’infanzia. E in effetti lo stupore è la reazione istintiva di fronte a un piano che, come rivelato da Domani il 25 agosto, sposta metà dei fondi finora d