Salvini si intesta le misure

Spot sui carburanti: la paura del voto fa tagliare le accise al governo

Stefano Iannaccone
18 marzo 2026 • 20:27

Meloni ci ha ripensato accelerando sul decreto contro il caro carburanti. La misura dura 20 giorni Il governo non vuole lasciare nulla di intentato in attesa del referendum

Sarà ufficialmente il decreto Carburanti, ma sembra proprio il decreto referendum. Nel senso che è stato prima di tutto pensato e scritto in ottica elettorale. Spicca infatti il taglio delle accise, della durata di 20 giorni, «sostanzioso», come lo ha definito annunciato il vicepremier, Matteo Salvini, che ha voluto mettere il cappello sulla misura, bruciando sul tempo i colleghi competenti per materia, come il ministro della Imprese Adolfo Urso e il titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fra

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.