Spot sui carburanti: la paura del voto fa tagliare le accise al governo

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Sarà ufficialmente il decreto Carburanti, ma sembra proprio il decreto referendum. Nel senso che è stato prima di tutto pensato e scritto in ottica elettorale. Spicca infatti il taglio delle accise, della durata di 20 giorni, «sostanzioso», come lo ha definito annunciato il vicepremier, Matteo Salvini, che ha voluto mettere il cappello sulla misura, bruciando sul tempo i colleghi competenti per materia, come il ministro della Imprese Adolfo Urso e il titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fra