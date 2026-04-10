l’incontro con marina e pier silvio

I Berlusconi benedicono Tajani, ma la sua leadership è “a tempo”

Simone Alliva
10 aprile 2026 • 20:44

Il vertice con Marina e Pier Silvio Berlusconi tenta di placare le tensioni in Forza Italia tra congressi, nomine e nuovi equilibri interni. Ma l’armonia è solo apparente, in assenza di un vero rilancio l’alleato più fedele di Giorgia Meloni rischia di pagare pegno

Non inganni il rituale. La compostezza da consiglio d’amministrazione e i toni educati della nota della famiglia Berlusconi che rinnova «la fiducia nel segretario». Il vertice tra Antonio Tajani e i figli del fondatore di Forza Italia, Marina e Pier Silvio, ha avuto in realtà il passo di una resa dei conti gentile. Di quelle che nel partito si consumano senza alzare la voce ma lasciando segni profondi. Gli eredi hanno invitato a pranzo il numero uno azzurro, presenti anche Gianni Letta e l’ad di

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Simone Alliva
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Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.