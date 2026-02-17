Italia

Gaza, Tajani “piega” la Carta per giustificare il sì al board. Anche il Vaticano si sfila

Daniela Preziosi
17 febbraio 2026 • 20:45

Il capo della Farnesina alle camere  difende la scelta di Meloni di partecipare domani alla riunione di Washington. Il Vaticano annuncia il suo no. Le minoranze vanno all’attacco: violate la Carta, scondinzolate dietro al Tycoon

Tocca al ministro degli esteri Antonio Tajani mettere la faccia in parlamento sulla presenza dell’Italia «da paese osservatore» nel Board of Peace, il club dei costruttori (speriamo anche di pace) che si riunisce domani a Washington. Tajani ce la mette, al posto di Giorgia Meloni, che progettava di andare lei sperando di convincere il tedesco Merz, sogno svanito. E ce la mette tutta a presentare l’operazione, che è impresentabile, come auspicabile anzi benemerita. Nel farlo però, ieri alle comun

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.