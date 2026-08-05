legge elettorale, Voto rimandato a settembre

Tajani e Salvini si piegano. C’è l’accordo sul Melonellum

Stefano Iannaccone
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05 agosto 2026 • 20:35

Annunciata l’intesa sull’emendamento che ricopia quello bocciato alla Camera con l’aggiunta dell’alternanza di genere. Forza Italia e Lega devono ingoiare la riforma imposta da Meloni

Un accordo a graduale rilascio: sulle preferenze nel Melonellum, il centrodestra annuncia l’intesa al Senato. Ma per il voto se ne parla il prossimo mese, al rientro dalle vacanze. Stando a quanto riferito da fonti della maggioranza, ci saranno i capilista bloccati e tre nomi da indicare sulla scheda, riprendendo integralmente il testo bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma, a differenza di quella proposta, sarà introdotta l’alternanza di genere almeno per porre rimedio al precedente scemp

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.