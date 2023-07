Non sarà presidente, come inizialmente immaginato prendendo il posto di Silvio Berlusconi, ma appunto segretario.

Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia, ratificato dal consiglio nazionale del partito all’unanimità. «Posso garantire il mio impegno, la mia determinazione e la mia volontà di trasformare i sogni di Silvio Berlusconi in realtà e per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, mi considero prima di essere il segretario nazionale un militante di Forza Italia».

Non sarà presidente, come inizialmente immaginato prendendo il posto di Silvio Berlusconi, ma appunto segretario.

Al consiglio nazionale è arrivata anche una lettera dei figli di Berlusconi: «Grazie per la vicinanza che avete dato al nostro papà. E per quello che farete per portare avanti i suoi ideali di libertà e democrazia».

© Riproduzione riservata