In una delle ultime chiacchierate avute qualche anno fa con Roberto Nistri, filosofo e storico che è stato insegnante di Alessandro Leogrande nello stesso liceo di Taranto, l’Archita, dove hanno studiato anche Aldo Moro e Giancarlo De Cataldo, mentre notavamo i mille rivoli in cui si era frantumato il movimento ambientalista locale, mi disse a un certo punto: «La potenza demoniaca che ci spinge a farci del male ha un nome preciso nella letteratura etnologica, è il trickster. Un piccolo demone, malandrino. Inventa trucchi, gioca dei tiri, inganna e si auto inganna da solo. Fallisce e ricomincia sempre da capo».

Poi aggiunse: «È il genius loci dei tarantini, è incredibile come da queste parti non si riesca mai a venire a capo politicamente di niente».

Vista da qui, nei suoi nodi mai risolti tra salute e lavoro, nelle tante contraddizioni urbanistiche, sociali, di ricchezza e povertà che l’attraversano, il professor Nistri evidentemente aveva ragione: a Taranto non si riesce mai venire a capo politicamente di nulla.

Sembra aver già fallito Piero Bitetti, sindaco eletto appena cinquanta giorni fa per risollevare le sorti della città e del centrosinistra locale dopo la disastrosa stagione del suo predecessore Rinaldo Melucci, che per due volte consecutive era stato accompagnato a finire la legislatura in anticipo dal notaio dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

La tenaglia su Bitetti

Come è noto, Bitetti si è dimesso lunedì sera in seguito ad una contestazione ricevuta da alcuni cittadini. «Mancanza di agibilità politica», è la motivazione ufficiale, che però ha più che altro a che fare con la stretta tenaglia in cui Bitetti è costretto da più parti fin dal giorno della sua elezione, più che con la “ferocia” della piazza evocata in queste ore.

E cioè: da un lato il sindaco sente su sé stesso il peso del ruolo rivestito nella partita con Palazzo Chigi dal governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, che è propenso a firmare l’accordo di programma proposto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, anche in virtù di alcuni calcoli sul suo futuro. «Emiliano spera di essere il prossimo commissario dell’ex Ilva», hanno ipotizzato con Domani più fonti dall’interno degli uffici regionali.

Dall’altro lato Bitetti è stretto nella morsa dai Verdi e da una parte del Pd che sostiene la sua maggioranza, che vorrebbero costringerlo, invece, sostenuti dalla piazza, a non firmare il diktat di Urso. A complicare il quadro delle pressioni ricevute da Bitetti vi sono anche quelle dei sindacati, che spingono per una risoluzione veloce della questione operaia, così come gli interessi delle imprese dell'indotto, se pur disinteressate al processo di decarbonizzazione.

Infine, c’è un altro convitato di pietra che condiziona le scelte del sindaco e, di conseguenza, la partita sul futuro dell’ex Ilva: le prossime elezioni regionali che si terranno in Puglia tra ottobre e novembre. Qui si assiste, proprio su Taranto, manco a dirlo, a un altro fallimento, quello dell’alleanza tra Pd e Cinque Stelle, il cosiddetto campo largo. Già alle scorse comunali, nella “città dei due mari”, i due partiti sono andati divisi, per volontà del senatore tarantino Mario Turco, vice di Giuseppe Conte a Roma e plenipotenziario del M5s in Puglia, dove fonti ben informate ne vedono bene l’ascesa a candidato governatore.

Taranto come laboratorio

Nel frattempo, il consiglio comunale che si sarebbe dovuto svolgere mercoledì 30 luglio e che avrebbe dovuto decidere sull’accordo di programma, cioè sulla posizione che l’ente locale avrebbe dovuto portare il giorno successivo davanti al ministro Urso, è stato rinviato, a data da destinarsi. Un altro fallimento per la politica locale, dunque. Tutti i fallimenti di Taranto, comunque, hanno radici lontane e profonde.

Prova a spiegarli a Domani Stefano Maria Bianchi, giornalista, regista ed autore Rai di lungo corso, ma che è tarantino di nascita e rimane un attento osservatore delle dinamiche politiche e criminali cittadine. Bianchi parte da una lunga premessa. «Occupandomi di Taranto da tanti anni, per molto tempo mi sono illuso di raccontare la città dal punto di vista giornalistico, poi ho capito che mi stavo occupando di un esperimento di laboratorio, sociale e politico».

«Da qualche parte – aggiunge – ci deve essere uno scienziato pazzo che ha provato a fare degli esperimenti, prima, 60 anni fa, per vedere cosa sarebbe accaduto a far nascere una fabbrica siderurgica su un villaggio rurale e di pescatori. Poi, 30 anni dopo, quello stesso scienziato ha creato un personaggio, il sindaco Giancarlo Cito, che è stato il precursore del populismo criminale, anticipando Berlusconi e Trump».

Poi spiega: «Ho fatto questa lunga premessa perché ritengo che quello che accade oggi sia il cascame di tutti quegli esperimenti. Taranto è incapace di essere una città normale politicamente». «Il sindaco rientrerà nella propria decisione, ne sono convinto. Resta, a maggior ragione, un’ombra indelebile su un servitore dello Stato eletto dai cittadini che fugge di fronte alle proprie responsabilità nell’ora delle decisioni irrevocabili. E Taranto avrebbe bisogno di altri uomini e donne al governo, d’altronde questo è il tempo della miseria e della disperazione», conclude il giornalista.

