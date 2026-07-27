Italia

Tasse, energia e pensioni: Meloni prepara già la manovra “impossible”

Stefano Iannaccone
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27 luglio 2026 • 07:00

Sul fronte del fisco si lavora al taglio dell’aliquota per i redditi fino a 60mila euro. La Lega vuole un intervento sulla previdenza, Giorgetti dovrà arginare i leader 

Al ministero dell’Economia stanno già preparando l’elmetto. Non per le spese militari da inserire nella prossima manovra e dare risposte al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che vuole usare i fondi europei per il riarmo. Sarà un tema chiave e anche divisivo per la maggioranza. Ma non sarà nemmeno quello peggiore. L’assetto da guerra al Mef serve per contrastare l’assalto dei partiti all’ultima legge di Bilancio della legislatura, che i leader vorrebbero scrivere in ottica elettorale. «La ma

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.