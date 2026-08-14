Tasse, inflazione e la variabile Salvini. Meloni studia la finanziaria elettorale

La leader di Fratelli d’Italia ha dettato la linea su tasse e potere di acquisto. Vuole essere protagonista e cerca l’asse con Tajani. Il vicepremier leghista punge Forza Italia: «Non ho nulla contro Mediolanum, ma settore del credito è l’unico che guadagna»

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A Palazzo Chigi il progetto è ben delineato: deve essere la manovra Meloni. Serve dare un segnale elettorale, la firma deve essere indelebile. Il voto è dietro l’angolo e la leader di Fratelli d’Italia vuole cambiare passo rispetto alle ultime leggi di Bilancio, quando ha dato maggiore, anche troppo, spazio di azione agli alleati, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nei prossimi mesi, invece, il provvedimento sarà presidiato fin dalla gestazione. Anche per invertire una narrazione negativa, attribu