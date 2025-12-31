flop e prospettive di telemeloni

L’eterna sfida Rai-Mediaset. Ma Kyriakou può sparigliare

Lisa Di Giuseppe
31 dicembre 2025 • 11:53

L’anno della riapertura delle ostilità tra Cologno Monzese e viale Mazzini ha portato nei palinsesti una valanga di usato sicuro. Approfondimenti e informazione sono altrove, per il ‘26 le attese sono minime

È solo una questione d’immortalità. Al funerale di Pippo Baudo a Militello, della Rai non c’era nessuno. Ufficialmente, perché la famiglia ha preferito limitare l’omaggio professionale alla camera ardente al Teatro delle Vittorie. Peccato che poi nella chiesa di paese le file fossero piene zeppe di figure istituzionali. Ma tanto, omaggi o no, tutti sanno che Pippo è immortale: lo è il suo intrattenimento, vivo e vegeto, tanto da diventare tormento – e forse qui c’è un pizzico di karma – di quei

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth