Tempi di guerra, la Farnesina pensa alla web reputation

Il ministero degli Esteri di Antonio Tajani a caccia di visibilità sul web. Vuole «aumentare l’interazione con gli utenti» e prepara un bando ad hoc. Continua così restyling digitale, avviato a dicembre

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Bisogna piacere di più in tempi di crisi geopolitiche. Antonio Tajani alla Farnesina vuole raccogliere più like. Già a dicembre, come raccontato da Domani, era partita la missione “restyling digitale”. Nuova veste grafica, contenuti più accattivanti e rilancio dell’immagine. Un’operazione da 139mila euro previsti. Il salto è ora ulteriore: la Farnesina vuole affidare un servizio di «social media strategy and management» per costruire la comunicazione social fino al 31 luglio 2027. Budget: 85mila